Homem morre após confronto com a Polícia Militar em Panorama

Um homem de 26 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar na noite de ontem, por volta das 23h, em Panorama.

De acordo com informações iniciais cedidas pela polícia, a ocorrência foi registrada na Rua João Vieira, no bairro Potiguara.

Ainda segundo a PM, o homem teria avançado contra a equipe policial e tentado tomar a arma de um dos agentes. Durante a ação, ele foi atingido por um disparo no tórax e não resistiu ao ferimento.

O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na tarde desta quarta-feira (30). Segundo a Funerária São Vicente, o velório teria início às 16h30 no Velório Municipal de Panorama. O sepultamento está previsto para ocorrer nesta sexta-feira, às 8h30, também no município.