Queda de motocicleta deixa casal ferido em Parapuã

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na altura do km 561,8, em Parapuã.

Um casal que estava na moto acabou caindo na pista.

De acordo com as informações, a queda pode ter sido causada por um pneu furado. O condutor sofreu ferimentos nas mãos e também na cabeça. Já a passageira, companheira do motociclista, bateu a cabeça e teve ferimentos no pulso.

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As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Osvaldo Cruz por equipes de resgate da concessionária Eixo e também por ambulância do município.