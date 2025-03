FAI e CNAR promovem evento com especialistas para discutir saúde e bem-estar no rodeio

No dia 11 de março, às 19h, o Centro Universitário de Adamantina (FAI) sediará um evento especial voltado para alunos e profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Fisioterapia e Educação Física. A iniciativa, organizada pela parceria entre Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e Confederação Nacional de Rodeio (CNAR), reunirá professores universitários da FAI e especialistas da CNAR para discutir temas essenciais relacionados à saúde animal, prevenção de lesões e aprimoramento do desempenho de atletas do rodeio.

O evento contará com palestras de renomados especialistas, entre eles:

Prof. Dr. Alexandre Wolf – Médico Veterinário, docente e coordenador do curso de Medicina Veterinária da FAI. Ele abordará normas, cuidados e bem-estar dos touros de rodeio, destacando a importância do manejo adequado e da prevenção de lesões.

Augusto Henrique de Souza Volce – Fisioterapeuta especializado em ortopedia e reabilitação de lesões esportivas. Mestre pela UNESP-FOA, atuante na Confederação Nacional de Rodeio, ele discutirá o papel da fisioterapia na recuperação e preparação dos competidores.

Diego Barbosa de Freitas – Médico Veterinário especialista em comportamento e bem-estar animal. Sua palestra enfatizará as melhores práticas para garantir condições adequadas aos animais durante as competições.

Ricardo Sabino – Diretor de Esportes da CNAR, com 28 anos de experiência no rodeio. Ele falará sobre a importância da Confederação Nacional de Rodeio na profissionalização do setor e no suporte aos competidores.

Edgar Pereira – Presidente do Circuito EPShow Rodeo Bull. Sua apresentação trará detalhes sobre a temporada 2025 do circuito e as premiações previstas para os competidores.

Otávio Roçato – Educador físico formado pela FAI, personal trainer e equoterapeuta. Ele abordará o treinamento de atletas do rodeio, focando no aprimoramento do desempenho e na prevenção de lesões.

O professor Me. João Paulo Gelamos, coordenador de extensão da área de Agrárias e Exatas, destaca a relevância da iniciativa. “Este evento representa uma grande oportunidade para alunos e profissionais adquirirem conhecimento diretamente de especialistas renomados. A troca de experiências entre academia e prática profissional é essencial para a formação de excelência e para a inovação no setor do rodeio”, afirmou.

O evento acontecerá no Auditório Miguel Reale, na FAI, e é aberto aos alunos e profissionais interessados nas áreas abordadas. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o ensino de qualidade e a conexão entre a academia e o setor profissional.

Para mais informações, acesse o site da FAI ou acompanhe as redes sociais da instituição. Não perca essa oportunidade de aprender com grandes especialistas do setor!