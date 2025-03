PACAEMBU: Câmara pede informações sobre o atendimento no setor de Saúde prestado à população

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, a vereadores Itiara de Oliveira Vicentin, apresentou um requerimento com diversos questionamentos ao prefeito municipal, visando obter informações e esclarecimentos em relação aos serviços prestados à população pacaembuense no setor de Saúde.

No requerimento é solicitado informação sobre a situação das filas de espera para atendimentos especializados e exames médicos, com questionamento sobre quantitativo e as principais causas das filas de espera prolongadas e as medidas já implementadas ou planejadas para reduzir o tempo de espera.

Também é solicitado informações sobre os critérios e prioridades no atendimento à população, e pedindo para que seja informado se “há pacientes em estado crítico ou em situação de prioridade legal aguardando atendimento e quais os prazos estimados para atendimento desses casos”.

Ainda no requerimento a vereadora pede informação sobre a infraestrutura existente no setor de saúde do município para o atendimento da população, bem como solicitado que seja prestado informação das medidas que vem sendo tomada para melhorar o atendimento à população. E finalmente é solicitado que informem quais as medidas existentes sobre transparência para acompanhamento da população sobre os serviços.

Ressaltou a vereadora Itiara que o requerimento se justifica, já que é dever do legislativo de fiscalizar os serviços públicos municipais e garantir que a população tenha acesso ao atendimento de saúde de forma digna, eficiente e em tempo hábil. “A demora nos atendimentos médicos, bem como as dificuldades estruturais enfrentadas pelas UBS, são preocupações legítimas dos munícipes e demandam soluções urgentes e estruturais”, ressaltou a vereadora.

O requerimento apresentado pela vereadora Itiara foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e agora o prefeito obrigatoriamente precisa prestar as informações solicitadas dentro do prazo legal.