IRAPURU: Deputado Federal mais votado em Irapuru, Alexandre Padilha assume como Ministro da Saúde

O deputado federal licenciado Alexandre Padilha (PT-SP) tomou posse, na tarde desta segunda-feira (10/03), como ministro da Saúde no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia de transmissão do cargo ocorreu às 14h, no Palácio do Planalto, marcando o início de sua segunda gestão à frente da pasta.

Em seu discurso de posse, Alexandre Padilha reforçou seu compromisso com a melhoria do sistema de saúde pública, enfatizando a necessidade de reduzir o tempo de espera para atendimento médico. “A partir de agora, minha dedicação total é pelo desafio que o presidente Lula estabeleceu, que é uma obsessão minha enquanto ministro, enquanto médico, é uma obsessão do presidente Lula, que é reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento de saúde no nosso País”, declarou.

Padilha tem uma forte relação com o município de Irapuru, onde conta com o apoio da liderança petista Aderval Costa de Oliveira. Essa proximidade se refletiu nas últimas eleições para a Câmara Federal, quando foi o candidato a deputado federal eleito mais votado na cidade, conquistando aproximadamente 8% dos votos válidos do eleitorado local.

Durante seu mandato como deputado, Alexandre Padilha encaminhou diversos recursos para Irapuru, beneficiando a população com investimentos em diferentes áreas. Agora, à frente do Ministério da Saúde, a expectativa é que ele possa intensificar as ações voltadas para o fortalecimento do setor da saúde nos municípios, facilitando o atendimento das demandas da população.