PACAEMBU: Presidente da Câmara cobra melhoria na iluminação pública da cidade

Em sessão da Câmara Municipal de Pacaembu, a vereadora Joice Fonseca (atual presidente do legislativo), apresentou Indicação, solicitando a Prefeitura Municipal, reivindicando para que seja realizada a melhoria na iluminação da Praça “Professor Agostinho de Souza”, localizada no bairro Esplanada, bem como nas vias adjacentes, incluindo a Rua Prefeito Antônio Alves Pereira e a Rua Goiás, nas proximidades do Estádio Municipal e Praça Brasil Japão.

Ressaltou a vereadora que as melhorias sugeridas consistem no aumento do número de postes de iluminação e na substituição das atuais lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, visando garantir maior eficiência na iluminação pública e segurança para os moradores.

Destacou a vereadores que o pedido foi apresentado atendendo a uma solicitação encaminhada por uma moradora do bairro Esplanada, residente nas proximidades da Praça Agostinho de Souza. “A munícipe relata a necessidade urgente de atenção dos Poderes Executivo e Legislativo para a falta de iluminação no local, especialmente durante o período noturno, conforme evidenciado em fotos anexadas à solicitação”, afirmou.

“Embora o serviço de poda de árvores já tenha sido realizado na praça, a iluminação continua insuficiente, com apenas um poste em funcionamento. Os demais postes encontram-se sem iluminação, comprometendo a segurança de quem frequenta o espaço. Além disso, as lâmpadas incandescentes instaladas atualmente nas ruas ao redor da praça apresentam baixa iluminação, tornando imprescindível sua substituição por lâmpadas de LED, mais eficiente”, argumentou a presidente da Câmara.

“A ausência de iluminação adequada tem gerado impactos negativos, desestimulando os moradores a utilizarem a praça, que é um espaço de convivência e lazer. A melhoria na iluminação pública não só proporcionará mais segurança aos frequentadores, como também contribuirá para a valorização do bairro e o bem-estar da população local”, finalizou a vereadora Joice Fonseca na Indicação apresentada na Câmara.