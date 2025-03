LUCÉLIA: Ação Especial é realizada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

No último sábado, dia 8 de março, a cidade de Lucélia celebrou o Dia Internacional da Mulher com uma ação especial promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE), em parceria com a Prefeitura Municipal.

O evento aconteceu na Avenida Internacional, em frente à antiga agência bancária do Santander, das 9h00 às 12h00, reunindo um grande público e proporcionando momentos de aprendizado, saúde e empreendedorismo.

Com o tema “Mulheres Cuidando de Mulheres”, a programação contou com um evento de saúde, no qual profissionais do Centro de Saúde ofereceram atendimentos e orientações voltadas ao bem-estar feminino. As participantes puderam esclarecer dúvidas sobre prevenção de doenças, realização de exames, além de cuidados com a saúde mental e outros temas importantes para o público feminino.

Além disso, o evento destacou o papel das mulheres empreendedoras da cidade com a “Exposição da Mulher Empreendedora”, uma mini feira de doces que contou com a participação de diversas mulheres empresárias e também representantes do Lar São Vicente de Paulo. A iniciativa visou incentivar e valorizar o empreendedorismo feminino, proporcionando visibilidade para os negócios locais e gerando oportunidades de networking.

A ação foi muito bem recebida pela comunidade, reunindo um expressivo número de pessoas ao longo da manhã. Os organizadores avaliaram o evento como um grande sucesso, destacando a importância de iniciativas como essa para fortalecer a união e a valorização das mulheres em diferentes áreas da sociedade.

Eventos como esse reforçam o compromisso de Lucélia em promover o bem-estar e o protagonismo feminino, reconhecendo a relevância das mulheres na comunidade e incentivando a continuidade de iniciativas que fomentem a igualdade e o empoderamento.