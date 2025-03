JUNQUEIRÓPOLIS: Atletismo do Projeto Vencer na Vida da CME participa do 17º Festival de Atletismo

Foi realizado na terça-feira (4/3), na Pista de Atletismo do Estádio Municipal Raphael Capelli, o 17º Festival de Atletismo de Junqueirópolis, com alunos das Escolas Municipais e Estaduais nas provas de pista e campo. Participaram alunos no masculino e feminino (Atletismo ACD), convencional e 3ª- Idade que receberam medalhas de participação, (da 3ª Idade tem por objetivo valorizar e estimular a prática esportiva como promoção de saúde e bem-estar.

No ACD, o objetivo é estimular a prática de esportes entre os atletas do município para interação Social na comunidade, região e no Estado de São Paulo e na descoberta de atletas paraolímpicos.

No atletismo convencional, os objetivos são por promover por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes das Unidades Escolar de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Particular e Municipal além das Escolas Técnica Estaduais e Federais favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para o programa “Bolsa Talento Esportivo”, Estaduais, Brasileiros, Nacional e paraolimpíadas escolares.

O campeonato contou com apoio da CME e Prefeitura de Junqueirópolis.