JUNQUEIRÓPOLIS: Curso Preparatório para Jovem Aprendiz forma 33 jovens para o mercado de trabalho

Na última segunda-feira (24/02), 33 jovens concluíram o Curso Preparatório para Jovem Aprendiz, uma iniciativa promovida pela Usina Viterra em parceria com a entidade Semente da Vida e a Prefeitura Municipal de Junqueirópolis. O projeto tem como objetivo qualificar e preparar jovens de 18 a 22 anos para o mercado de trabalho, proporcionando conhecimentos essenciais e ampliando suas oportunidades profissionais.

A cerimônia de formatura, realizada em um ambiente de celebração e reconhecimento, contou com a presença de autoridades e representantes das instituições envolvidas. O prefeito Neto Furini, o presidente da entidade Semente da Vida, João Francisco Ikeda Iwaki, e o coordenador de Recursos Humanos da Usina Viterra, Igor Mendes, prestigiaram o evento e destacaram a importância da capacitação profissional para a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

COMPROMISSO COM A CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PROFISSIONAL

O Curso Preparatório para Jovem Aprendiz é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento profissional da juventude local. A parceria entre a Usina Viterra, a entidade Semente da Vida e a Prefeitura reforça o compromisso com a inclusão e a geração de oportunidades no mercado de trabalho. Durante o curso, os participantes receberam formação em diversas áreas, incluindo conceitos de gestão, atendimento, postura profissional, comunicação eficaz e outras habilidades essenciais para o ambiente corporativo.

A conclusão do curso representa um marco importante na trajetória desses 33 jovens, que agora estão mais preparados para ingressar no mundo do trabalho. A expectativa é que a qualificação adquirida facilite a inserção no mercado, contribuindo para o crescimento econômico da região e o fortalecimento das empresas locais.

IMPACTO E PERSPECTIVAS FUTURAS

O sucesso do programa evidencia a relevância da capacitação profissional para a juventude, estimulando a continuidade de iniciativas semelhantes no futuro. A Usina Viterra reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento social, destacando a importância de parcerias que possibilitem a qualificação de mão de obra e o fortalecimento da economia local.

A formação dos 33 jovens simboliza não apenas uma conquista individual, mas também um avanço coletivo na promoção de oportunidades para a nova geração de profissionais em Junqueirópolis.