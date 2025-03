FLÓRIDA: Aluna da Escola Pércio participa de intercâmbio na Nova Zelândia

A estudante Janaina Pereira de Melo, aluna da Escola Pércio Gomes Gonzales, em Flórida Paulista, está vivenciando uma experiência única no exterior. Ela foi selecionada para participar do Programa “Prontos pro Mundo”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que proporciona intercâmbios internacionais para alunos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual.

O programa tem como critérios de seleção o desempenho acadêmico dos estudantes, considerando as notas obtidas no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e a frequência escolar. Os alunos aprovados participam de um curso intensivo de capacitação em Inglês e, ao final, realizam uma prova classificatória. Os melhores colocados ganham a oportunidade de realizar um intercâmbio de três meses com todas as despesas custeadas pelo governo estadual.

Janaina, com seu esforço e dedicação, superou todas as etapas do processo seletivo e foi classificada no segundo semestre de 2024. No dia 28 de janeiro de 2025, ela embarcou rumo à Nova Zelândia, onde permanecerá até o início de abril. Durante esse período, a aluna terá a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em Inglês, conhecer uma nova cultura e trocar experiências com estudantes de diferentes partes do mundo.

A participação de Janaina neste intercâmbio é um marco histórico para a Escola Pércio Gomes Gonzáles, pois é a primeira vez que um estudante da instituição conquista uma oportunidade de intercambio. A direção e toda a equipe escolar comemoram essa conquista, ressaltando o empenho e a dedicação da aluna, que serve de inspiração para os demais estudantes da unidade escolar.

Essa experiência internacional não apenas fortalece o aprendizado acadêmico de Janaina, mas também abre portas para seu futuro, ampliando horizontes e contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e profissional. A expectativa é que essa iniciativa continue incentivando outros jovens a se dedicarem aos estudos e buscarem novas oportunidades de crescimento.