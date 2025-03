Lucélia receberá a “Feira Afro Indígena” neste sábado, dia 15 de março

Lucélia será palco da Feira Afro Indígena, um evento especial que celebra a diversidade cultural e as raízes históricas do Brasil, neste sábado, dia 15 de março. O evento era para ser realizado no último dia 22 de fevereiro, mas foi adiado, sendo agendada uma nova data, sendo o próximo sábado.

A Feira Afro Indígena – Edição Lucélia, será realizada das 15h às 22h, a Praça José Firpo, e será um encontro que promete valorizar as tradições e expressões das culturas afro-brasileira e indígena.

O evento é organizado pela Associação Ganga Zumba de Cultura Negra, em parceria com a Prefeitura de Lucélia e a Diretoria de Turismo do município.

Durante a feira, os visitantes poderão desfrutar de uma programação rica e diversificada, com apresentações culturais, música, gastronomia típica, exposições e artesanato.

A Feira Afro Indígena – Edição Lucélia, busca reforçar a importância da preservação das heranças culturais afro e indígenas, promovendo um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da identidade dessas comunidades.

A entrada é gratuita, e a organização convida toda a população para prestigiar essa celebração única da cultura, arte e história.

Mais informações podem ser obtidas via Prefeitura de Lucélia e Diretoria de Turismo e Cultura.