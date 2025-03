Flórida estréia com duas vitórias e um empate na Copa AMNAP Futebol de Base

Aconteceu no último sábado, dia 08/03, a primeira Rodada da Copa AMNAP Futebol de Base. A tradicional competição esportiva conta com a participação de 19 equipes de 16 municípios da região.

Na primeira rodada, Flórida Paulista foi ao Estádio Municipal J. Mazzo em São João do Pau D’Alho onde enfrentou os donos da casa e saiu vitorioso nas categorias Sub – 11 e Sub – 13, já a categoria Sub – 15 mesmo com diversas chances criadas não saiu do empate.

RESULTADOS

Sub 11- São João do Pau D’Alho 1×5 Flórida Paulista

Sub 13 – São João do Pau D’Alho 0x5 Flórida Paulista

Sub 15 – São João do Pau D’Alho 1×1 Flórida Paulista

“Parabéns todos os nossos atletas, professores Bruno e Lucas De Roide, estagiário Mateus e ao secretário Fausto Tavoloni, que foi acompanhar as partidas e ver a estreia dos novos uniformes adquiridos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer”, destacou a Prefeitura de Flórida.