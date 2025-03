Companhia de Polícia Militar de Osvaldo Cruz recebe seis novos soldados

Na manhã da última terça-feira (11), a Terceira Companhia de Polícia Militar de Osvaldo Cruz, pertencente ao 25° Batalhão de Polícia Militar do Interior, recebeu o reforço de seis novos policiais militares. A chegada dos novos profissionais faz parte do processo de redistribuição do efetivo, visando fortalecer o policiamento nas cidades da região.

Os militares foram recepcionados pelo Comandante da 3ª Companhia da PM e apresentados oficialmente na sede da unidade. Os seis novos policiais, em sua maioria vindos da Capital Paulista, agora passam a integrar o policiamento dos Grupamentos e Pelotões distribuídos nas cidades de Osvaldo Cruz, Sagres, Salmourão, Inúbia Paulista, Lucélia e Pracinha.

Os agentes que agora compõem o efetivo da unidade são: Cabo PM Fernando, Cabo PM Doreto, Soldado PM Netto, Soldado PM Gazola, Soldado PM Tatiane e Soldado PM Florindo. Apesar de oriundos de unidades mais distantes, como a capital paulista, os novos militares possuem residência na região, o que facilita sua adaptação e comprometimento com a segurança da comunidade local.

A chegada dos novos policiais representa um importante reforço no patrulhamento ostensivo, garantindo maior segurança e eficiência no atendimento das ocorrências. A medida faz parte do contínuo esforço da Polícia Militar em aprimorar o serviço prestado à população, promovendo uma atuação mais próxima e eficaz no combate à criminalidade.

A Terceira Companhia da Polícia Militar de Osvaldo Cruz reafirma seu compromisso com a segurança pública e ressalta a importância do apoio da comunidade para fortalecer a parceria entre polícia e sociedade. Com a ampliação do efetivo, espera-se um aumento da presença policial nas ruas e uma resposta mais ágil às demandas da população.