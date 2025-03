Flora Rica celebra 72 anos com programação especial e shows na Praça

Flora Rica se prepara para comemorar seus 72 anos com uma programação repleta de música, cultura e tradição.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Prefeitura, a celebração contará com shows gratuitos, desfile de bandas marciais, encontro de carros antigos e a tradicional cavalgada.

As festividades começam no dia 14 de março, com a apresentação da Banda Dr. Smith, a partir das 21h, na Praça Matriz. No dia 15, é a vez da Banda Metrô animar o público no mesmo horário e local.

No domingo, 16 de março, as comemorações iniciam logo pela manhã, às 08h, com o 1º Encontro de Carros Antigos de Flora Rica, reunindo veículos históricos e apaixonados pelo automobilismo. À noite, às 19h, a cidade será embalada pelo desfile das bandas marciais, seguido, às 21h, pelo show da Banda Sirius, encerrando a programação do final de semana.

As festividades continuam na terça-feira, 18 de março, com a reinauguração do Grupamento da Polícia Militar, às 08h30, na Av. Dr. João Veloso, n° 284, um evento que marca um novo capítulo para a segurança e organização da cidade.

Encerrando a programação, no dia 22 de março, acontece a tradicional Cavalgada, com concentração em frente ao sítio do Botton e percurso pela avenida principal a partir das 09h. A festa segue com show da dupla Delley & Dorivan e um delicioso almoço no Centro Cultural.

A Prefeitura de Flora Rica convida toda a população e visitantes para prestigiar essa grande festa, que celebra a história e o crescimento do município. Venha participar!