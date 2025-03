Carro capota após bater em outro parado em Araçatuba

Um GM Onix capotou na manhã desta sexta-feira, 14, na avenida José Telles de Menezes, em Araçatuba. O motorista do veículo não se feriu e recusou atendimento médico.

De acordo com informações da polícia, o condutor do Onix estava seguindo em direção ao hospital Unimed quando sofreu um mal súbito. Neste momento, ele colidiu na traseira de um veículo Peugeot que estava devidamente estacionado em frente a um condomínio de apartamentos.

Com o impacto, o Peugeot foi lançado para frente, colidindo com a traseira de um Renault Kwid. O Onix capotou, parando de lado com as quatro rodas para cima.