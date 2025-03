Copa Alta Paulista de Veteranos terá início neste domingo na ADPM em Adamantina

A Liga Luceliense de Futebol, dará início neste domingo (16), 18ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio Acima de 40 anos.

A abertura acontece a partir das 8h00 na ADPM em Adamantina que está preparada para receber o maior evento regional de veteranos.

A 18ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio este ano bate o recorde com a participação de 18 equipes de toda a região e também de regiões vizinhas. As equipes foram divididas em duas chaves de 9 equipes cada, tendo as equipes de Pracinha FC e Florida Paulista, como cabeças e chave, já que ambas as equipes, foram as finalistas da edição anterior, ocasião que acabaram por dividir o título da competição.

Na reunião com os representantes das equipes realizada em Lucélia, no mês de fevereiro, comandada pelo presidente da Liga Luceliense de Futebol, Osvaldo da Silva “Peixeiro”, ficou definida as regras do campeonato, como inscrição de jogadores, premiação e outros assuntos relevantes.

RODADA DE ABERTURA

A rodada de abertura neste domingo na ADPM em Adamantina, terá os seguintes jogos:

-Flórida Paulista F.C. X Lobos F.C./Inúbia Paulista

-Birigui/Judá//Bangola Lanches X ABC F.C./Marcin Funilaria/NM Instalações

-Pracinha X San Remo/ Marcos Const./Alencar Encanador





AS DUAS CHAVES TEM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

CHAVE A:

-Pracinha FC

-Laio Adamantina

-San Remo de Adamantina

-Osvaldo Cruz/Travain

-ABC de Lucélia

-Martinópolis

-Parapuã

-CME Osvaldo Cruz

-Birigui/Bangola.





CHAVE B:

-Flórida Paulista

-Jardim Alamandas Adamantina

-Parque Iguaçú de Adamantina

-Associação Osvaldocruzense

-Clube dos 40/Elfes de Lucélia

-Mariápolis

-Pacaembu

-Bastos

-Inúbia Paulista.

A cidade de Adamantina terá quatro equipes na competição, enquanto Osvaldo Cruz e Lucélia contará com três equipes. A novidade é a presença de um time da cidade de Martinópolis, que participa pela primeira vez do campeonato.