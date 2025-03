Motorista morre carbonizado em acidente entre carro e caminhão carregado de bois

Cerca de 20 animais também morreram em decorrência do acidente

Na noite de sexta-feira, 14 de março, um grave acidente na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), a “Rodovia da Integração”, entre Nova Independência e Andradina, tirou a vida de um homem.

A colisão frontal envolveu um Fiat Fastback, conduzido pela vítima fatal, e um caminhão que transportava gado. O impacto provocou um incêndio que destruiu o automóvel e atingiu o caminhão, resultando na morte de cerca de 20 dos 60 bovinos que eram transportados.

Testemunhas relataram que o motorista do Fiat Fastback teria invadido a pista contrária, ocasionando a colisão frontal. A força do impacto fez com que o carro pegasse fogo e explodisse, propagando as chamas para o caminhão. O condutor do caminhão, que levava o gado para um frigorífico da região, não sofreu ferimentos.

Devido ao incêndio, os animais ficaram soltos na rodovia. Equipes de resgate e autoridades locais atuaram para controlar o fogo e recolher os bovinos sobreviventes. A rodovia precisou ser interditada, causando lentidão no tráfego.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Andradina para exames. O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar) na delegacia local. As causas do acidente estão sob investigação pelas autoridades competentes.