FLORA RICA 72 ANOS: Programação de festividades no final de semana teve shows e outros eventos

O município de Flora Rica celebrou seus 72 anos com um final de semana inesquecível, marcado por grandes apresentações musicais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Prefeitura.

A festa teve início na sexta-feira (14) com o show da banda Sr. Smith, que animou o público com um repertório vibrante. No sábado (15), a energia continuou com a apresentação da Banda Metrô, que trouxe clássicos e sucessos que fizeram todos cantarem juntos.

Encerrando a programação musical com chave de ouro, no domingo (16), a Banda Sirius subiu ao palco com uma performance envolvente, em um show que contou com o apoio do Governo do Estado e da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Além dos shows, outras atividades festivas foram realizadas ao longo do aniversário da cidade, com registros que serão divulgados separadamente.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

O domingo (16) foi marcado por nostalgia em Flora Rica, com a realização do 1º Encontro de Carros Antigos, evento que também fez parte das comemorações dos 72 anos da cidade.

Além da exposição de modelos icônicos, o evento contou com uma programação especial. A trilha sonora ficou por conta da Banda Nachos, que trouxe o melhor do rock e garantiu a animação do público.

ENCONTRO DE BANDAR MARCIAIS

Também no domingo, 16, a cidade recebeu um grande encontro de Bandas Marciais, reunindo grupos das cidades de Caiuá, Mirandópolis (Fanfarra do Clube dos Desbravadores), Flórida Paulista, Junqueirópolis e Flora Rica.

Antes do espetáculo musical, o público foi presenteado com uma apresentação especial dos alunos de Karatê de Flora Rica.