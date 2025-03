Mulher morre e homem fica ferido em colisão entre moto e caminhonete na Rodovia Anhanguera

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na tarde deste domingo (16) após um acidente no km 157 da Rodovia Anhanguera (SP-330), nas proximidades do acesso a Cordeirópolis (SP).

O acidente envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Ford Ranger. Segundo apuração preliminar, o motociclista, morador de Pirassununga (SP), trafegava pela rodovia quando houve a colisão traseira com a caminhonete. Com o impacto, ele chegou a ficar inconsciente por alguns minutos, mas recuperou a consciência antes de receber atendimento médico.

A passageira da moto, esposa do condutor, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A bolsa da vítima ficou presa ao veículo envolvido no acidente, que seguia no mesmo sentido da rodovia. A força do impacto arremessou a motocicleta a cerca de 50 metros do ponto da colisão.

Equipes de resgate foram acionadas e o motociclista foi socorrido e encaminhado a um hospital da região. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da passageira no local.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.