Briga de trânsito entre motociclista e motorista de aplicativo termina em agressão em Presidente Prudente

Ainda conforme o BO, a vítima seguia no sentido da Santa Casa de Misericórdia, na Avenida da Saudade, quando o homem que conduzia a motocicleta chutou o retrovisor do carro do lado do passageiro enquanto o trânsito estava em movimento. Além disso, o motociclista teria buzinado e gritado com a vítima, parando a motocicleta na frente do carro no semáforo.

O motorista de aplicativo relatou à polícia que o motociclista o xingou e disse que o condutor do carro o “fechou” no trânsito.

A vítima alegou que desceu do veículo para tentar acalmar o motociclista, mas o mesmo teria pegado uma pedra e jogado na direção do motorista. O objeto não acertou o homem.

Na sequência, ainda conforme o boletim, o motociclista teria começado a dar socos no rosto do condutor do carro, que ficou ferido com machucados na região dos olhos, testa e na lateral da cabeça.

Depois, o suspeito subiu no carro, pulou e pisoteou o capô, os para-brisas e o teto do veículo, até que o suspeito parou e foi em direção à motocicleta. A vítima pediu para ele permanecer no local para resolver a situação, pois havia danificado o seu veículo, mas o motociclista teria perguntado se o homem "queria apanhar mais".

O suspeito fugiu do local atravessando o sinal vermelho do semáforo.