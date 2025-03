FAI abre inscrições de bolsas de 50% para alunos de qualquer curso de graduação da Instituição

Você, aluno de qualquer curso de graduação do Centro Universitário de Adamantina (FAI), está interessado em obter uma bolsa e pagar só a metade da mensalidade? Então corra, porque estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo que concederá 80 bolsas de estudo de 50% sobre o valor da semestralidade de 2025.

De acordo com o Edital nº 11/2025, os interessados devem estar devidamente matriculados no 1º semestre letivo de qualquer curso de graduação da FAI, não receber quaisquer benefícios provenientes de estágio remunerado, não receber quaisquer benefícios estudantis dos governos federal, estadual ou municipal, ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou em escola particular com bolsa de estudos parcial (desde que o desconto tenha sido igual ou superior a 50%), não ter concluído o Ensino Superior e possuir rendimento familiar de, no mínimo, três vezes o valor remanescente da bolsa pretendida.

Os alunos que já foram contemplados em 2024 pelo mesmo benefício poderão se inscrever para esse processo seletivo, assim como os demais alunos regularmente matriculados no 1º semestre de 2025 em um dos cursos de graduação da Instituição e que preencham os requisitos legais.

Inscrição e classificação

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da Central do Aluno, no site www.fai.com.br, até as 23h59 do dia 31 de março. Elas serão realizadas em duas etapas, sendo, na primeira, o preenchimento, impressão e assinatura da ficha de inscrição e, na segunda etapa, o envio da documentação comprobatória, conforme orientação descrita no edital.

A classificação das 80 bolsas será realizada pela Comissão de Bolsas de Estudo da FAI, que analisará prioritariamente as inscrições dos alunos já contemplados em 2024, exceto os que perderam o benefício e, permanecendo o índice de carência inferior a 1, o benefício será mantido. As bolsas restantes serão classificadas posteriormente, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 3.971, de 26 de março de 2020.

A classificação e os resultados serão divulgados no Portal da FAI. A concessão das bolsas de estudos será retroativa a janeiro de 2025 (matrícula) e terá vigência até 31 de dezembro do mesmo ano e os alunos que já tenham quitado integralmente suas mensalidades terão os valores compensados nas mensalidades futuras.

Mais informações podem ser consultadas no edital.