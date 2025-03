Emprega Prudente estará disponível somente pelo site no período de 24 a 28 de março

Neste período, os cargos disponíveis poderão ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

A equipe do Emprega Prudente participará de 24 a 28 de março de 2025 da capacitação oferecida pelo PAT – Programa de Atendimento ao Trabalhador do Governo do Estado de São Paulo. A partir do contrato assinado entre a Prefeitura e o PAT, o Emprega Prudente começará a oferecer novos serviços, como a possibilidade do Emprega Prudente dar entrada no seguro desemprego e outros benefícios aos trabalhadores.

Por conta desta capacitação, o Emprega Prudente não fará atendimento presencial neste período, no entanto, as oportunidades poderão ser consultadas através do Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br.

Os atendimentos presenciais do Emprega Prudente serão retomados normalmente, na segunda-feira (31/03), logo após o período de capacitação. O Emprega Prudente é um programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp),

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.