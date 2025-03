Traficante é preso com quase 70 kg de droga em Presidente Prudente

Durante a Operação Impacto, na manhã de hoje (19), policiais militares do Policiamento Rodoviário de Presidente Prudente realizaram a abordagem de um veículo Fiat Palio, com placas de Santo Antônio do Aracanguá/SP, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), altura do km 458, sentido norte.

O condutor, de 24 anos, demonstrou extremo nervosismo durante a abordagem, o que levantou suspeitas dos agentes.

Diante da atitude, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo, onde foram encontrados 70 tabletes de maconha, totalizando 68,1 kg da droga, escondidos sob o assoalho do porta-malas.

O indivíduo, que não possuía antecedentes criminais, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à autoridade policial competente e permanecerá à disposição da Justiça. O veículo e a droga foram apreendidos.

