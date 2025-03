Polícia identifica suspeitos de extorsão e lavagem de dinheiro em Presidente Prudente

De acordo com a polícia, em novembro do ano passado, a vítima, que é moradora de Presidente Prudente, procurou a Delegacia de Investigações Gerais informando que criminosos estavam lhe exigindo dinheiro pela internet durante vários dias, utilizando informações pessoais e constrangedoras com a ameaça de divulgar os conteúdos.

Diante da situação, um inquérito policial foi instaurado e, após apurações, cinco pessoas foram identificadas nesta terça-feira, nas cidades de Monte Mor (SP), Hortolândia (SP) e Jacobina (BA). Em buscas domiciliares foram apreendidos eletrônicos e documentos.

Ainda segundo a polícia, o grupo é responsável por outras ocorrências espalhadas por diversas cidades.

Os cinco suspeitos identificados serão indiciados pelos crimes de extorsão, associação criminosa e lavagem de dinheiro.