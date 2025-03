ADNAP realiza reunião e entrega demandas da região ao deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança

A ADNAP (Direita Nova Alta Paulista) promoveu uma importante reunião com o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança, em um encontro viabilizado pelo empresário Takashi Nishimura. O evento reuniu líderes locais e também contou com a presença da deputada estadual Valéria Bolsonaro.

Durante a reunião, a ADNAP, representada por Vilma Guelsi e Takashi Nishimura, juntamente com prefeitos da região, apresentaram uma série de demandas de municípios da Nova Alta Paulista. O objetivo principal foi expor as principais necessidades da região e solicitar apoio do parlamentar na busca por soluções e investimentos.

Dentre as reivindicações entregues, foram destacadas melhorias em infraestrutura, saúde e educação, temas considerados fundamentais para o crescimento e desenvolvimento dos municípios representados. O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança demonstrou compromisso com as demandas apresentadas e assegurou que buscará meios para viabilizar soluções concretas.

Além disso, durante o encontro, foi feito um convite formal para que o deputado federal visite pessoalmente os municípios da Nova Alta Paulista, proporcionando um contato direto com os desafios e necessidades locais. Em resposta, o deputado agradeceu o convite e confirmou sua intenção de visitar a região em breve, se comprometendo trabalhar visando apoiar o desenvolvimento da região.

“Agradecemos ao deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança pelo apoio ao trabalho da ADNAP e da sociedade civil na busca pelo progresso regional”, destacou a ADNAP.

A ADNAP segue firme em sua missão de fortalecer a Nova Alta Paulista, promovendo a interlocução entre lideranças e representantes políticos em prol de uma região mais forte e próspera.

Por Redação