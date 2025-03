LUCÉLIA: Dr. Rodrigo Fazan assumirá a presidência do Conseg

Diretoria renovada foi anunciada em reunião na Casa da Agricultura

O advogado Dr. Rodrigo Fazan foi indicado para assumir a presidência do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Lucélia.

A nomeação ocorreu durante uma reunião realizada na Casa da Agricultura nesta quinta-feira (20), com a participação dos membros natos, Sargento PM Cristiano e Delegado de Polícia Civil Dr. Yuri Munhoz.

Além da presidência, foram definidos os demais membros da nova diretoria. Bruno dos Santos assumirá como vice-presidente, enquanto Getúlio e Amauri ocuparão os cargos de secretários.

Já o professor Gabriel ficará responsável pela pasta de Assuntos Comunitários.

Dr. Fazan expressou sua satisfação e compromisso com o novo desafio à frente do Conseg. “É uma honra receber essa missão e poder contribuir para a segurança da nossa comunidade. O Conseg é um espaço fundamental para o diálogo entre a população e as forças de segurança, e trabalharemos para fortalecer essa parceria em benefício de todos.”

Com a definição da nova chapa, os documentos serão encaminhados ao Conseg São Paulo para registro e oficialização da posse, prevista para as próximas semanas. (Po:Redação)