Foragido da Justiça é capturado pela Polícia Militar em Flórida Paulista

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Militar de Flórida Paulista capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento de rotina na Avenida 15 de Novembro, no Centro da cidade.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta via COPOM, foi confirmada a existência do mandado de prisão, expedido pela Vara Única de Flórida Paulista, por lesão corporal.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde, após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão, Dr. Hilton Teste Renz, determinou que o capturado permanecesse à disposição da Justiça. (Por: Redação / Foto: Diego Fernandes – Folha Regional NET)