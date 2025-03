Acidente com ônibus escolar deixa 16 feridos após sol atrapalhar visão de motorista no interior de SP

Um ônibus escolar bateu na traseira de um caminhão bitrem e deixou 13 crianças e 3 adultos feridos, na manhã desta quinta-feira (20), no quilômetro 18,6 da Rodovia Prefeito Homero Correa Leite (SP-207), em São José do Rio Pardo.

De acordo com informações da Defesa Civil do município, o motorista alegou que a visibilidade ficou afetada pelo sol intenso. Isso teria impossibilitado enxergar o caminhão carregado com calcário logo à frente. A pista oeste da rodovia chegou a ficar interditada por alguns minutos, mas já foi liberada.

Mesmo com ferimentos leves, 13 crianças e três adultos precisaram ser levados a um pronto-socorro da cidade. Nenhuma das vítimas está em estado grave, segundo a Prefeitura de São José do Rio Pardo. Um monitor e um aluno seguem internados, enquanto os demais estão em observação.

De acordo a Polícia Rodoviária, o ônibus pertence à Prefeitura de São José do Rio Pardo e faz o trajeto da área rural até escolas municipais.

“Destacamos ainda que o ônibus envolvido no acidente possui toda a documentação regular, incluindo o certificado semestral de inspeção veicular e escolar do DETRAN, cuja inspeção foi realizada na data de ontem, 19 de março de 2025”, informou o município.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram apoio no resgate.