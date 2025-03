Deputado federal Fernando Marangoni anuncia R$ 2 milhões para Presidente Prudente

Encontro aconteceu no gabinete do Paço, com a presença do secretariado, de vereadores e representantes da região.

Na primeira agenda oficial desta sexta-feira (21/03), dia de importantes compromissos, o prefeito de Presidente Prudente, Milton Carlos de Mello, Tupã, recebeu no gabinete do Paço ‘Florivaldo Leal’, acompanhado de seu secretariado, o deputado federal por São Paulo, Fernando Marangoni.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

O deputado ressaltou a parceria com a administração municipal, com os vereadores e com a cidade de Presidente Prudente. Conforme anunciado por Marangoni, há mais de R$ 2 milhões em emenda parlamentar ‘separada’ para a cidade, que será indicada nos próximos meses, conforme o cronograma.

“Nós somos parceiros, as diferenças partidárias e ideológicas não existem quando assumimos o compromisso de trabalhar por uma cidade. Nossa bandeira é essa aqui, estampada na mesa, a de Presidente Prudente. Estamos disponíveis para compreender as principais dificuldades do município, entender o que vocês mais precisam, ouvindo os nossos vereadores, que estão no dia a dia com a população”, afirmou Marangoni.

O prefeito Tupã agradeceu a presença de todos e declarou que o gabinete está de portas abertas. “Parceria firmada. Obrigado pelo trabalho que tem realizado em benefício da nossa cidade e da nossa região”.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

Na oportunidade, o presidente do Hospital de Esperança, Ricardo Anderson Ribeiro, comentou sobre a dificuldade que o local enfrenta em relação ao orçamento, considerando a assistência aos 45 municípios da DRS-11 e a necessidade da modernização e manutenção de alguns equipamentos, já que o hospital completou 15 anos de inauguração em 2025.

O presidente fez o convite para o deputado conhecer o Hospital e pediu apoio do Governo Federal, já que o aporte do SUS não custeia nem 60% das despesas.

Presenças

No encontro, além do secretariado e do vice-prefeito, José Osanam, também estiveram presentes os vereadores Edgar Caldeira, Sara Lopes, Edu da Padaria, Mauro Neves, Izaque Silva, Aristeu Penalva, Wellington Bozo, Douglas Kato e Cesar Saito (Babu).

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, SEUS DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/GwTTfxEX1rJ5MHqP4mwTpV

Por: Secretaria de Comunicação (SECOM – PMPP) / Foto: Mariana Padovan