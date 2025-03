FLÓRIDA: DRA. SAMARA COLPAS dá dicas de como tratar dengue em idosos

Com a chegada dos períodos mais quentes e chuvosos, os casos de dengue tendem a aumentar, tornando essencial a prevenção e o reconhecimento precoce dos sintomas, especialmente entre os idosos.

“Essa faixa etária está mais suscetível a maiores complicações devido à fragilidade do sistema imunológico e à presença de doenças crônicas, como por exemplo diabetes e hipertensão arterial”, destaca a médica que atua no segmento clínico geral e saúde do idoso.

Os principais sintomas da dengue incluem: febre, dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos; dores musculares e articulares; manchas vermelhas na pele; náuseas, vômitos e cansaço extremo; tontura e sinais de desidratação.

Já em casos mais graves, podem surgir o que chamamos de sinais de alarme, como: Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas como gengiva ou nariz, queda brusca da pressão, sensação de desmaio e letargia e/ou irritabilidade.

“É muito importante, não somente na população idosa, mas todos com suspeita ou confirmação da doença, busquem atendimento médico principalmente se presença dos sinais de alarme”, orienta Dra. Samara.

Entre as dicas de prevenção, estão: usar repelentes várias vezes ao dia; eliminar criadouros do mosquito, evitando água parada em locais como vasos de planta, pneus, latas e garrafas vazias entre outros.

No caso de suspeita ou confirmação de dengue é importante procurar os serviços de saúde para ser avaliado, manter-se hidratado, descansar e evitar esforços físicos. Nunca tomar medicamentos sem orientação médica, pois podem aumentar o risco de sangramentos.

“A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações! Fique atento aos sintomas e proteja quem você ama”, finalizou a profissional.

Atendimento: em Pacaembu, na Clínica Equilibrium (telefone: 18 3862-2268 e celular 98150- 0861) e em Flórida Paulista na Clínica Corpus (telefone: 3581-1256 e celular 99735-3140).

Por Redação