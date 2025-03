Homem é preso após agredir, ameaçar e injuriar mulher em Flórida Paulista

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (20), um homem de 49 anos acusado de violência doméstica, injúria e ameaça contra sua ex-companheira. A ação ocorreu após denúncia recebida via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) relatando uma briga entre o casal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi deslocada até a Rua Manoel Lucas de Carvalho, no bairro Donato Jordão. No local, os agentes encontraram a vítima, de 64 anos, que relatou ter sido ameaçada e ofendida pelo ex-companheiro, de 49 anos.

Segundo o depoimento da vítima, a discussão teve início por motivos ainda não esclarecidos e o homem teria tentado agredi-la fisicamente com socos, mas foi impedido pela intervenção de uma testemunha que evitou que a agressão fosse consumada.

Ainda exaltado, o homem ameaçou a mulher, dizendo que iria matá-la, e a xingou com palavras ofensivas.

Diante da gravidade dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao mesmo e o conduziram ao plantão policial, onde o delegado Dr. Hilton Test Renz analisou o caso e ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica, injúria e ameaça.



O acusado permaneceu à disposição da Justiça e aguardará a audiência de custódia. (Por: Redação)