Policial penal é agredido por preso na penitenciária de Flórida Paulista

Na noite desta quinta-feira (20), um funcionário da Penitenciária de Flórida Paulista foi agredido durante o exercício de suas funções. De acordo com informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional NET, o policial penal foi atacado enquanto realizava a entrega do jantar para um detento que estava isolado no chamado “castigo” – uma área destinada à contenção de presos em situação disciplinar.

Segundo relatos, no momento em que o policial abriu a escotilha da cela para passar a refeição, o detento o surpreendeu, desferindo um golpe com um pedaço de reboco que ele havia arrancado da própria estrutura da cela. O objeto atingiu o profissional na altura do olho, causando ferimento.

O caso será apresentado na Polícia Civil de Flórida Paulista para a apuração do ocorrido.

Nossa reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária e do sindicato que representa a classe profissional, o SINPENNAL, mas ainda não recebemos o retorno da solicitação. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Folha Regional NET )