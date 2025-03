LUCÉLIA: Polícia e Zoonoses registram grave caso de maus-tratos a bezerros

A Polícia Militar, em uma ação conjunta com o setor de Zoonoses e a equipe de Posturas do município, atendeu uma ocorrência na qual foram encontrados três bezerros em condições extremamente precárias em Lucélia.

O caso foi publicado nas redes sociais da Zoonoses Lucélia, e revela que os policiais e fiscais constataram que os bezerros estavam amarrados com cordas curtas, impedidos de se movimentar adequadamente. A situação era tão crítica que um dos animais já havia morrido antes da chegada das equipes. Dos outros dois, um apresentava feridas visíveis e estava em avançado estado de magreza, enquanto o terceiro estava gravemente debilitado.



A publicação feita pela página da Zoonoses de Lucélia, também revela um trecho do laudo veterinário emitido após a avaliação dos animais:

“Foi constatado maus-tratos nos bezerros devido às feridas e estado nutricional.”



Com a constatação, um boletim de ocorrência foi registrado e também foi acionada a perícia no local. A Polícia Civil seguira com as investigações e o inquérito sobre o caso. (Por: Redação)