IRAPURU: Sitiante é multado em R$ 3 mil por destruição de vegetação nativa

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Ambiental nesta segunda-feira (24), uma equipe, com imagens de satélite, foi até um sítio no bairro Magal para atender uma denúncia de destruição de vegetação nativa.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE IRAPURU

https://chat.whatsapp.com/B5zbRTUqwHI6h85yGFKJgQ