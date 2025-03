JUNQUEIRÓPOLIS: Suspeito de perseguir e agredir adolescente de 16 anos é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, identificou nesta segunda-feira (24) um homem de 33 anos, suspeito de perseguir e agredir uma adolescente de 16 anos na tarde da última sexta-feira (21), em Junqueirópolis (SP). A vítima, uma estudante, caminhava de volta para casa quando foi abordada pelo indivíduo.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem relatou que o suspeito aparentava estar sob efeito de álcool e tentou se aproximar dela. Diante da situação, a adolescente se afastou, mas foi segurada pelo braço. Em seguida, o homem quebrou uma garrafa de cerveja que carregava e a atacou, atingindo seu rosto. A vítima conseguiu escapar e buscou refúgio em um estabelecimento comercial, onde pediu ajuda e foi socorrida pela equipe da Base de Bombeiros Comunitários do município.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações, conseguindo identificar o suspeito. Ele foi conduzido até a unidade policial, onde negou as acusações, mas foi formalmente reconhecido pela vítima. A adolescente também informou que, meses antes, o mesmo indivíduo já havia tentado forçá-la a entrar em um veículo prata.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os crimes de perseguição e lesão corporal. Como não houve flagrante, o suspeito foi interrogado e, por ora, responderá ao processo em liberdade.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt