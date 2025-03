FLÓRIDA: ESCRITÓRIO CRUZEIRO DO SUL faz a sua declaração do Imposto de Renda

A entrega do Imposto de Renda começou e vai até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 30 de maio de 2025.

“Quem atrasar e não conseguir cumprir o prazo, terá que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido”, alerta o contador Renan Bataus, do Escritório Cruzeiro do Sul de Flórida Paulista.

Não deixe para a última hora! Entre em contato com o Escritório Cruzeiro do Sul e saiba mais sobre a declaração, sua equipe de profissionais está pronta para melhor lhe atender.

Telefone: (18) 3581-1165 / WhatsApp: (18) 99699-3550. E-mail: [email protected]

Por Redação

.