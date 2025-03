EXPOCAMDA 2025 se prepara para receber milhares de visitantes nos dias 2 e 3 de abril

A cooperativa agropecuária Camda realiza nos dias 2 e 3 de abril, na fazenda experimental em Adamantina, a EXPOCAMDA 2025.

Os preparativos para o grandioso evento está a todo o vapor e nesta quarta-feira, dia 26, a imprensa foi recebida para receber alguns detalhes do acontecimento, que também marca as comemorações dos 60 anos da Camda.

A apresentação à imprensa foi realizada pelo gerente de marketing Camda, Césio Lemos, juntamente com o Roberta Marchitti do Departamento de Comunicação. Foi explicado o crescimento da EXPOCAMDA nos últimos anos e agora se consolidando como a maior feira de agronegócio do Oeste Paulista e uma das melhores do Estado.

Neste ano, com um formato completamente remodelado, o propósito principal é levar ao cooperado tudo que a agricultura e pecuária tem de mais moderno para que ele, desta forma, tome as melhores decisões para obter alta rentabilidade em sua propriedade rural.

Neste encontro, estarão mais de 60 das principais e maiores empresas de defensivos químicos, fertilizantes, varejo, foliares e sementes, além de fornecedores do ramo pecuário com o que tem de mais inovador em tecnologia e com condições comerciais especiais.

“Entendemos que o momento demanda cautela e análise de investimento e a Expocamda 2025 vem com a finalidade de ajudar o produtor a escolher o que tem de melhor, pois o cooperado sempre seguirá produzindo, semeando a terra e construindo o futuro”, apontou Césio Lemos, gerente de marketing Camda.

Durante os dois dias ocorrerão palestras renomadas levando conhecimento de qualidade ao agropecuarista, além da feira comercial, campo experimental agrícola e pecuária, workshops, test drive de caminhonetes e equipamento, exposições e drone show (local dedicado especialmente para apresentar tudo sobre esta nova tecnologia de aplicação).

A EXPOCAMDA é um dos maiores eventos de Adamantina e também impulsiona o comercio local, trazendo grande número de visitantes, sendo que inclusive a rede hoteleira está com lotação durante todos os dias do evento.

Com informações da Comunicação CAMDA