ADAMANTINA: Prefeito nomeia Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial

Por meio do Decreto nº 82, de 14 de março de 2025, assinado pelo prefeito José Tiveron, foi oficializada a criação do CMDIC (Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial) de Adamantina, com o objetivo de impulsionar o crescimento desses setores na Cidade Joia e promover um planejamento estratégico e eficiente.

O novo órgão é presidido pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlos Barbosa e conta com os seguintes membros: Rosemeire Gonçalves de Souza, Daniela Fernandes de Carvalho Martins, Daniel de Brito Vitte, Rodrigo Martins Gumiero, Vinicius Ribeiro, Murilo Jaccoud Neto, José Odair Rombaldi e Gedielson Lima.

O CMDIC terá a função de coletar dados, sugerir providências e avaliar projetos relacionados à instalação, ampliação e transferência de empreendimentos industriais e comerciais dentro das áreas destinadas a esse fim.

O texto do Decreto destaca que “os serviços prestados pelos conselheiros serão gratuitos e de alta relevância para o município.”

A criação do Conselho, de acordo com a Administração Municipal, visa tornar o município ainda mais atrativo para novos investimentos, fortalecendo a economia local.

