Flora Rica recebe prêmio de Excelência Educacional e Fluência Leitora

Flora Rica acaba de conquistar um marco histórico na educação! A cidade foi reconhecida com dois importantes prêmios estaduais: o Índice de Excelência Educacional e a posição entre os 100 melhores municípios na avaliação de Influência Leitora de Saída no estado de São Paulo.

A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira, dia 25 de março, na capital paulista. Representando o município, a Secretária Municipal de Educação, Kátia, e a Diretora Ana Luíza estiveram em São Paulo para receber os prêmios diretamente das mãos da Secretaria Estadual de Educação e do Governador do Estado.

O reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto entre gestores, professores, funcionários e toda a comunidade escolar, que não medem esforços para garantir uma educação de qualidade.

A Secretária Kátia celebrou a conquista e fez questão de agradecer o empenho de todos os profissionais da educação municipal e apoio do prefeito Fábio. “Esse prêmio é de todos! Ele representa o compromisso de Flora Rica com a educação de excelência e reflete o esforço diário de cada professor, gestor e aluno. Estamos muito orgulhosos por colocar nossa cidade entre as referências educacionais do estado. Parabéns a todos os envolvidos nessa conquista!”, destacou.

Por Assessoria de Imprensa