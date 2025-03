Moradores de Junqueirópolis realizam peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Dracena

Em celebração ao Ano Jubilar, a Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis organizou uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Dracena. O evento religioso aconteceu no último domingo (23) e contou com a presença do padre Kléber e do diácono Dorival, além de aproximadamente 750 fiéis que participaram desse momento de fé e devoção.

A programação teve início na Igreja Matriz de Junqueirópolis, logo após as 3 horas da madrugada. Em clima de oração e reflexão, os peregrinos seguiram pela Estrada Vicinal Mário Covas em direção ao Santuário em Dracena. Durante o trajeto, manifestaram sua fé por meio de cânticos, preces e momentos de silêncio contemplativo.

Com a chegada a Dracena nas primeiras horas da manhã, os fiéis foram recepcionados com grande acolhimento. A culminância da peregrinação aconteceu às 8 horas, com a celebração da Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O local ficou completamente tomado pela presença dos devotos, que, emocionados, vivenciaram momentos de profunda espiritualidade.

A iniciativa reforçou os laços de comunhão entre os participantes e fortaleceu a dimensão comunitária da fé. Segundo os organizadores, a experiência da peregrinação proporcionou um momento único de reflexão e proximidade com Deus.

O padre Kléber expressou sua gratidão a todos os envolvidos e destacou a importância da caminhada de fé: “Que Deus recompense com graças abundantes todos os que fizeram parte dessa jornada. Que continuemos unidos, levando adiante o espírito de peregrinação em nosso dia a dia”.

A peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Dracena se consolidou como um marco espiritual para os fiéis de Junqueirópolis, reafirmando a fé católica e incentivando a prática da devoção e da oração no cotidiano.

Por Redação