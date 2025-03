FLÓRIDA: Penitenciária completa 20 anos de funcionamento

Na semana passada, a Penitenciária “AEVP Cristiano Oliveira” de Flórida Paulista comemorou 20 anos de história. Desde a sua inauguração em 2005, a unidade tem desempenhado um papel fundamental no sistema penitenciário do estado de São Paulo, promovendo a segurança pública e contribuindo para a ressocialização dos internos.

A penitenciária faz parte da Coordenadoria da Região Oeste e está localizada no bairro Agrelo, a cerca de seis quilômetros do centro da cidade, na Estrada Vicinal Kiichiro Hatori. Com uma área construída de 8.223,85 m², a unidade foi projetada para o cumprimento de pena em regime fechado e possui capacidade para abrigar 844 detentos.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Ao longo das últimas duas décadas, a penitenciária buscou desenvolver atividades que vão além da custódia, incentivando a reintegração social dos presos por meio de projetos de trabalho, estudo e atividades culturais e esportivas. Mesmo em um ambiente de segurança máxima, a unidade tem promovido programas de educação prisional e capacitação profissional, visando à redução da reincidência criminal.

A penitenciária se destaca também pelo rígido controle de segurança e pela infraestrutura moderna que permite o monitoramento contínuo da população carcerária. No último levantamento realizado, em 21 de março de 2025, o número de presos era de 797, abaixo da capacidade total da unidade.

REFLEXÃO E FUTURO

Com 20 anos de história, a Penitenciária “AEVP Cristiano Oliveira” se consolidou como uma instituição relevante na execução penal do estado de São Paulo. As experiências acumuladas e os desafios enfrentados até agora servem como base para novos avanços, com foco em segurança, dignidade humana e reintegração social. Assim, a penitenciária segue sua trajetória, com o olhar voltado para um futuro de transformações e melhorias no sistema prisional paulista.

Por Redação

.