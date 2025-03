LUCÉLIA: Vereadora reivindica ambulância semi UTI para deputado em Brasília

A vereadora Catia Maion esteve esta semana em Brasília, onde esteve acompanhada pela prefeita Tati Guilhermino e outros vereadores, em audiências em ministérios e órgãos do Governo Federal em busca de recursos para Lucélia.

Entre outros compromissos a vereadora Catia Maion esteve no gabinete do deputado federal Capitão Augusto, onde foi recebida em audiência pelo parlamentar. Na oportunidade a vereadora apresentou ao deputado diversos pedidos de liberação de verbas para o setor de Saúde com destaque especial para uma ambulância semi UTI para a remoção de pacientes em caso de urgência e emergência na Santa Casa.

Catia Maion ressaltou ao deputado federal a importância e necessidade da ambulância semi UTI para o atendimento da população de Lucélia.

A vereadora ainda agradeceu ao deputado Capitão Augusto e a deputada estadual Dani Alonso pela parceria que já atendeu pedidos em favor da população luceliense.

O deputado Capitão Augusto afirmou que juntamente com a deputada estadual Dani Alonso atenderam outros pedidos apresentados pela vereadora Catia Maion e que estará buscando atender também os pedidos apresentados nesta reunião.

NO SENADO

A vereadora Catia Maion também esteve no Senador Federal em Brasilia onde foi recebida no gabinete do senador Marcos Pontes, pelo assessor parlamentar Ramon.

Na oportunidade a vereadora apresentou dois importantes pedidos de emendas parlamentares em nome da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Foi apresentado solicitação de implantação de projeto de usina de compostagem de lixo e para implantação de um viveiro de mudas municipal.

Por Redação