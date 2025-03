IRAPURU: Investimento de R$ 1 milhão em praça de Ginásio de Esportes em conjunto habitacional

A cidade de Irapuru está prestes a receber um significativo investimento na área do esporte e lazer. A praça localizada no conjunto habitacional do Ginásio de Esportes Antônio Budóio será beneficiada com um aporte de R$ 1 milhão, viabilizando a implantação de novas estruturas para a população.

No dia13, o prefeito Mazinho e o diretor de Saúde, Everton, participaram de uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde assinaram o convênio com o Governo do Estado. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e de diversos secretários estaduais, consolidando a parceria entre o município e o Estado para a execução da obra.

O projeto prevê a construção de um campo de futebol com gramado sintético, uma quadra de areia, uma pista de caminhada, um playground, entre outras melhorias estruturais que transformarão a região em um importante centro de lazer e esportes para os moradores. “Essa grande obra fortalecerá o esporte no município e proporcionará à população, especialmente aos moradores dos conjuntos habitacionais, o maior complexo esportivo e de lazer da história”, destacou o prefeito Mazinho.

O investimento na praça do Ginásio faz parte de uma iniciativa maior do Governo de São Paulo, que assinou convênios para a destinação de R$ 238 milhões. Esse montante será utilizado na execução de 270 projetos em 256 municípios paulistas, com foco na preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania.

Com essa iniciativa, Irapuru dará um grande passo na promoção do esporte, lazer e qualidade de vida para seus moradores, consolidando-se como um modelo de desenvolvimento urbano e bem-estar social.

Por Assessoria de Imprensa