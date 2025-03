PACAEMBU: Município contabiliza 179 casos de Dengue em 2025

A incidência de casos de dengue no Brasil em 2025 preocupa gestores e profissionais de saúde pública de todo o país. Profissionais de saúde pública alertam que, comparando-se apenas os números do estado de São Paulo para as primeiras quatro semanas do ano de 2024, disponíveis no Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde, com os dados relativos aos primeiros meses do ano de 2024, a tendência é que o total de casos neste ano seja maior.

Diante deste cenário, a Prefeitura de Pacaembu, por meio da Secretaria de Saúde, tem executado ações com o objetivo de controlar o avanço da doença no município. As equipes de Combate a Endemias têm executado atividades preventivas nos bairros do nosso município, pois o combate ao mosquito Aedes Aegypti deve ser constante. Nos locais onde há casos positivos da doença, os Agentes têm realizado a Nebulização portátil, que utiliza inseticidas para eliminar o mosquito Aedes aegypti.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, alerta ainda que é importante fazer uma “faxina” no quintal para deixá-lo livre de qualquer objeto que possa acumular água. No caso dos pratinhos dos vasos de planta, o mais aconselhável é colocar areia para evitar acúmulo de água.

Em Pacaembu, conforme informação da Secretaria Municipal de Saúde, do início deste ano, até o último dia 19 de março, foram registrados um total de 179 casos de Dengue no Município. “A conscientização e a participação dos munícipes são essenciais para evitar surtos e proteger a população dessa ameaça silenciosa”, finalizou a Secretaria Municipal de Saúde.



Por Redação