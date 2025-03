Morro/Lucélia é campeão da Copa dos Campeões de Pracinha

O goleiro osvaldocruzense Ariel foi um dos responsáveis pelo título importante do Clube Atlético do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria/ Madeireira Machado/ Siri Burg. Ariel teve sua noite de herói ao defender a cobrança de penalidades que garantiu o título do time Luceliense

O goleiro praticou grandes defesas durante o jogo no empate no tempo normal sem abertura de contagem (0x0) contra os donos da casa o Red Bull F.C./ Pracinha.

MANCHESTER FICA EM 3º

Na disputa do 3° e 4° lugar envolvendo as equipes do Time da Roça F.C./ Pracinha e Manchester F.C./Salmourão, também fizeram um grande jogo. Levou a melhor a equipe do Manchester que ficou na 3ª colocação, vencendo nas penalidades após empatar no tempo normal sem abertura de contagem (0x0).

As finas da 1ª Copa Regional dos Campeões Arena Pracinha de Futebol Médio, foi realizada na noite de sexta-feira (21). Além da premiação aos quatro melhores classificados, os organizadores premiaram ainda a defesa menos vazado (goleiros) Ariel e Higor Dengue (Morro Lucélia) e o artilheiro Hélton Rebeco com 9 gols (Frutalis F.C./Mirandópolis).

ARBITRAGEM

Luis Fernando e Ricardo (Presidente Prudente)

ORGANIZAÇÃO

Secretaria Municipal de Esportes de Pracinha.

APOIO

Prefeitura Municipal de Pracinha

Por: Jair Kbça – Crédito Foto: Marcio Filho/Rita Nery