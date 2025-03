Caminhão carregado com sucata tomba no trevo de Junqueirópolis

No início da tarde desta sexta-feira (28), um caminhão Ford Cargo carregado com 7,5 toneladas de sucata tombou na rotatória do trevo de Junqueirópolis, na rodovia SP-294. O acidente aconteceu por volta das 13h10 e deixou o veículo tombado sobre a faixa de rolamento, causando transtornos no tráfego da região.

Segundo informações colhidas no local, o motorista relatou que trafegava normalmente pela rodovia quando, ao entrar na rotatória, perdeu o controle da direção. A curva acentuada teria contribuído para a desestabilização do veículo, resultando no tombamento.

Apesar da carga pesada, o motorista saiu ileso e conseguiu sair do veículo sem a necessidade de resgate.

A sucata transportada pelo caminhão se manteve em parte contida na carroceria, mas parte do material acabou se espalhando pela via. Agentes de trânsito e a Polícia Rodoviária foram acionados para orientar os motoristas e sinalizar o trecho.

Equipes de remoção trabalham para destombar o caminhão e liberar totalmente a rodovia. Motoristas que passam pelo local estão sendo orientados a redobrar a atenção e reduzir a velocidade para evitar novos acidentes.

O trânsito no local segue parcialmente interditado até que o veículo e a carga sejam completamente retirados da pista. Não foram registrados outros feridos. (Por: Redação / Fotos: TV BO Oliveira)