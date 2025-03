Casal é encontrado morto com sinais de disparo de arma de fogo em área rural

Um casal foi encontrado morto em uma área de fazenda localizada na zona rural, conhecida como “Tabuleiro”, próximo da vicinal Plácido Rocha, em Valparaíso.

A descoberta aconteceu nesta sexta-feira (28) e mobilizou a Polícia Militar e a Polícia Civil, que iniciaram imediatamente uma investigação para apurar as circunstâncias das mortes.

Segundo as primeiras informações, os corpos estavam em uma área isolada da propriedade, e não havia sinais evidentes sobre o que teria acontecido no local. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e buscar vestígios que possam ajudar a esclarecer o caso.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, e as autoridades trabalham para localizar possíveis testemunhas e entender a dinâmica dos fatos. Moradores da região ficaram chocados com a notícia e relataram que a área é normalmente tranquila e pouco movimentada.