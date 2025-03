Pacaembu celebra 76 anos, com jogo das estrelas, desfile e shows

O município de Pacaembu se prepara para celebrar seu 76º aniversário de emancipação no próximo dia 2 de abril com uma programação especial repleta de eventos culturais, esportivos e religiosos.

INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES

As festividades têm início no dia 30 de março, com um grande evento esportivo: uma partida de futebol entre jogadores que marcaram época na equipe do Corinthians Paulista e a equipe do Pacaembu Esporte Clube (PEC). O jogo será realizado no Estádio Municipal Ary Ap. dos Santos Rodrigues, e a entrada será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, contribuindo para a solidariedade local.

Ainda no dia 30, será realizada uma Missa de Ação de Graças às 19h00, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, proporcionando um momento de fé e agradecimento para toda a comunidade.

EVENTOS CULTURAIS E CÍVICOS

No dia 1º de abril, a partir das 19h30, o tradicional desfile em comemoração ao aniversário de Pacaembu, acontecerá no Recinto da Festa do Peão, contando com a participação de escolas, projetos sociais, bandas marciais e diversos segmentos da comunidade, garantindo uma noite de celebração e cultura para os moradores e visitantes.

No dia oficial do aniversário de Pacaembu, 2 de abril, as comemorações começam cedo, às 9h, com uma cerimônia cívica em frente ao Palácio Municipal. O evento contará com uma bênção ecumênica e o tradicional corte do bolo de aniversário, simbolizando a união e a prosperidade do município.

SHOWS E ENTRETENIMENTO

Para animar ainda mais a população, no dia 4 de abril, serão realizados dois grandes shows: Geiza Tolardo se apresenta às 20h30 e a banda Traia Véia sobe ao palco às 22h, garantindo uma noite de muita música e festa.

No dia seguinte, 5 de abril, a festa continua com a apresentação da Banda Gênios, que se apresentará às 22h, prometendo animar o público com um repertório eclético e dançante.

Encerramento das Festividades

O último evento da programação acontece no dia 12 de abril, às 19h30, com a emocionante competição dos Três Tambores no Recinto da Festa do Peão. A disputa equestre promete encerrar as celebrações com chave de ouro, reunindo competidores e fãs desse esporte tão popular na região, com uma excelente premiação.

Com uma programação variada e repleta de opções para todas as idades, o aniversário de 76 anos de Pacaembu promete ser um momento de grande alegria e confraternização para toda a comunidade.

Por Redação

