FAI abre inscrições para Vestibular de Medicina Reserva de Vagas 2026

O Centro Universitário de Adamantina abriu as inscrições para o processo seletivo Reserva de Vagas 2026, elaborado, aplicado e corrigido pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Vunesp), para ingresso no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2026.

Com taxa de R$ 300, as inscrições estão disponíveis até 30 de maio exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br. São destinadas 50 vagas para o período integral, com duração de 12 semestres.

Com 4h30 de duração, a prova está agendada para 22 de junho, às 13h, composta por Conhecimentos Gerais e uma Redação, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Os resultados serão divulgados em 16 de julho nos sites da Vunesp e da FAI. A matrícula dos convocados na 1ª chamada ocorrerá de 17 a 21 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, nº 1.000) ou por meio de envio dos documentos para o e-mail [email protected].

Para mais informações, acesse o edital nº 012/2025 disponível em vunesp.com.br/FAIS2503.

Por Priscila Caldeira