PACAEMBU: Jogo das Estrelas do Corinthians atrai grande público no Estádio Municipal

No último domingo, 30 de março, o Estádio Ary Ap. dos Santos Rodrigues, em Pacaembu, foi palco de um dos eventos esportivos mais aguardados da região: o Jogo das Estrelas.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura Municipal, fez parte das comemorações pelos 76 anos do município e reuniu um grande público, incluindo moradores locais e visitantes de diversas cidades vizinhas.

O evento foi uma verdadeira celebração do futebol, trazendo ao gramado ex-jogadores que marcaram época com a camisa do Corinthians Paulista. Entre os craques presentes estavam nomes de peso como Wladimir, Zenon, Biro-Biro, Gil, Tupãzinho, Dagoberto, Índio, Batata, Nenê, Rosinei, Roger Guerreiro, Guina, Nilson, Fininho, Dinei, Ezequiel, Ataliba, Ailton e Ronaldo Giovanelli. A presença desses ídolos proporcionou momentos inesquecíveis para os torcedores, que puderam ver de perto alguns dos maiores nomes da história do clube alvinegro.

Dentro de campo, o time das Estrelas do Corinthians mostrou sua qualidade e venceu o PEC pelo placar de 6 a 3. No entanto, mais do que o resultado, o grande destaque da partida foi o caráter solidário do evento. A entrada para o jogo foi a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a iniciativas sociais no município. De acordo com o diretor de esportes, Tiaozinho, em breve será divulgada a quantidade total arrecadada.

Além do espetáculo dentro das quatro linhas, o público teve a oportunidade de interagir com os ex-jogadores, tirando fotos e compartilhando momentos especiais com seus ídolos. A atmosfera festiva do evento reafirmou a paixão pelo futebol e demonstrou a força da solidariedade por meio do esporte.

O Jogo das Estrelas em Pacaembu foi um sucesso absoluto, unindo esporte, história e solidariedade em uma celebração marcante. A expectativa agora é que essa iniciativa se torne uma tradição, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o futebol e a comunidade.

Por Redação